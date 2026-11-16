Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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जागरूकता : जिले के मिशन शक्ति-6 के तहत महिला कल्याण व पुलिस विभाग की टीम ओबरा में महिलाओं-बालिकाओं को जागरूक करेगी। सुबह 11 बजे।

शुभारंभ : विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का शुभारंभ रॉबर्ट्सगंज तहसील में सुबह 11 बजे।

आगमन : जिले के प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा का आगमन विभिन्न बैठकों में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे

संगीतमय पाठ : कार्तिक मास के शुक्ल अष्टमी पर रॉबर्ट्सगंज कस्बा के श्रीरामजानकी संकटमोचन मंदिर में सुंदरकांड का संगीतमय पाठ। शाम 5 बजे।

कथा : घोरावल के बाबा अडबंगीनाथ मंदिर समिति की ओर से मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में साध्वी विरागा जी का प्रवचन। शाम 6 बजे।

परीक्षा : बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित जिले के परिषदीय विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा। सुबह 10 बजे।