Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:18 AM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:18 AM IST
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प्रसाद वितरण : रॉबर्ट्सगंज रामसरोवर तालाब पर छठ पूजन के समापन पर प्रसाद वितरण। सुबह 7 बजे
संभव दिवस : नगरीय निकाय एवं नगर पालिका कार्यालय में संभव दिवस पर जन सुनवाई। सुबह 10 बजे
जागरूकता : मिशन शक्ति-6 के तहत महिला कल्याण व पुलिस विभाग की ओर से रॉबर्ट्सगंज में जागरूकता कार्यक्रम। सुबह 11 बजे।
जन्मोत्सव : जायसवाल यूथ क्लब की ओर से बढ़ौली चौराहा स्थित पेट्रोल पंप के पास राजराजेश्वर सम्राट सहस्रबाहु अर्जुन महाराज का जन्मोत्सव। दोपहर 12 बजे।
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संभव दिवस : नगरीय निकाय एवं नगर पालिका कार्यालय में संभव दिवस पर जन सुनवाई। सुबह 10 बजे
जागरूकता : मिशन शक्ति-6 के तहत महिला कल्याण व पुलिस विभाग की ओर से रॉबर्ट्सगंज में जागरूकता कार्यक्रम। सुबह 11 बजे।
जन्मोत्सव : जायसवाल यूथ क्लब की ओर से बढ़ौली चौराहा स्थित पेट्रोल पंप के पास राजराजेश्वर सम्राट सहस्रबाहु अर्जुन महाराज का जन्मोत्सव। दोपहर 12 बजे।