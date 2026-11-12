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Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

Thu, 12 Nov 2026 11:38 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:38 PM IST
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City News, Today's Programs
ट्रायल : रॉबर्ट्सगंज तियरा विशिष्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल। सुबह 8 बजे
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कबड्डी : एनसीएल ककरी परियोजना के आवासीय परिसर स्थित एकलव्य मैदान में अंतर क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता। सुबह 8 बजे।
प्रशिक्षण : राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चुर्क परिसर में जनगणना के दूसरे चरण के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण। सुबह 10 बजे।
युवा उत्सव : रॉबर्ट्सगंज पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर काॅलेज में जनपद स्तरीय युवा उत्सव। सुबह 11 बजे
शिविर : पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए नगवां ब्लॉक परिसर में विशेष जागरूकता शिविर। सुबह 11 बजे।
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