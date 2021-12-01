Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:49 AM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:49 AM IST
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दीपावली मेला : रॉबर्ट्सगंज के रामलीला मैदान में दीपावली बाजार मेला का आयोजन। सुबह 10 बजे
लक्ष्मी पूजा : राॅबर्ट्सगंज उत्तर मोहाल स्थित पूजा पंडाल में गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाएगी। सुबह 10:00 बजे
जागरूकता : मिशन शक्ति के तहत पुलिस और महिला कल्याण विभाग की टीम रॉबर्ट्सगंज नगर के बढ़ौली चौराहा सहित अन्य स्थानों पर महिलाओं-बालिकाओं को जागरूक करेगी। सुबह 11 बजे। मेला : अनपरा के झिंगुरदा पहाड़ी पर स्थित हनुमान मंदिर में दीपावली मेला व पूजन-अर्चन। दोपहर 12 बजे।
दीपदान : रॉबर्ट्सगंज के संकट मोचन मंदिर परिसर और रामसरोवर तालाब पर दीपावली पर भक्तों की ओर से दीपदान किया जाएगा। शाम 5 बजे।
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लक्ष्मी पूजा : राॅबर्ट्सगंज उत्तर मोहाल स्थित पूजा पंडाल में गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाएगी। सुबह 10:00 बजे
जागरूकता : मिशन शक्ति के तहत पुलिस और महिला कल्याण विभाग की टीम रॉबर्ट्सगंज नगर के बढ़ौली चौराहा सहित अन्य स्थानों पर महिलाओं-बालिकाओं को जागरूक करेगी। सुबह 11 बजे। मेला : अनपरा के झिंगुरदा पहाड़ी पर स्थित हनुमान मंदिर में दीपावली मेला व पूजन-अर्चन। दोपहर 12 बजे।
दीपदान : रॉबर्ट्सगंज के संकट मोचन मंदिर परिसर और रामसरोवर तालाब पर दीपावली पर भक्तों की ओर से दीपदान किया जाएगा। शाम 5 बजे।