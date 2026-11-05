Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:24 PM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:24 PM IST
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सरस मेला : उरमौरा स्थित डायट परिसर में सोन अर्थ दीपावली सरस मेला। सुबह 10 बजे
प्रतियोगिता : रॉबर्ट्सगंज विंध्य कन्या महाविद्यालय में रंगोली, दीप सज्जा, पेंटिंग प्रतियोगिता। सुबह 11 बजे
पूजन : रॉबर्ट्सगंज कानोडिया औषधालय में आयुर्वेद के जनक भगवान धवंतरी की जयंती पर धनतेरस पूजा। सुबह 11 बजे
पाठ : चोपन ब्लॉक के पटवध स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में रामायण के अखंड पाठ। सुबह 11 बजे।
आगमन : प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री व जिले के प्रभारी हंसराज विश्वकर्मा सर्किट हाउस पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अपराह्न 2:30 बजे।
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प्रतियोगिता : रॉबर्ट्सगंज विंध्य कन्या महाविद्यालय में रंगोली, दीप सज्जा, पेंटिंग प्रतियोगिता। सुबह 11 बजे
पूजन : रॉबर्ट्सगंज कानोडिया औषधालय में आयुर्वेद के जनक भगवान धवंतरी की जयंती पर धनतेरस पूजा। सुबह 11 बजे
पाठ : चोपन ब्लॉक के पटवध स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में रामायण के अखंड पाठ। सुबह 11 बजे।
आगमन : प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री व जिले के प्रभारी हंसराज विश्वकर्मा सर्किट हाउस पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अपराह्न 2:30 बजे।