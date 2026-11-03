Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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प्रतियोगिता : रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के तियरा स्थित विशिष्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय सब जूनियर प्रदेश स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता। सुबह 10 बजे

कार्यशाला : चुर्क इंजीनियरिंग कालेज में साइबर जगत में सुरक्षा और गोपनीयता: चुनौतियां और समाधान विषय पर कार्यशाला। सुबह 10 बजे

चौपाल : खेत बचाओ अभियान के तहत पटवध में किसान चौपाल का आयोजन। सुबह 11 बजे

भंडारा : नर सेवा नारायण सेवा के तीन वर्ष पूर्ण होने पर चोपन बैरियर के पास हनुमान चालीसा का पाठ एवं भंडारा। सुबह 11 बजे

सरस मेला : उरमौरा स्थित डायट परिसर में सोन अर्थ दीपावली सरस मेला। दोपहर 2 बजे

दीपदान : चोपन नगर पंचायत स्थित सोन नदी के छठ घाट पर गंगा उत्सव-2026 के तहत दीपदान एवं महाआरती। अपराह्न बाद 3 बजे

रोजगार मेला : राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुद्धी में दुद्धी विधानसभा का वृहद रोजगार मेला का आयोजन। सुबह 10 बजे