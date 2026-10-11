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Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

Sun, 11 Oct 2026 10:57 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 10:57 PM IST
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City News, Today's Programs
हवन-पूजन : रॉबर्ट्सगंज शीतला माता मंदिर सहित देवी मंदिरों में शारदीय नवरात्र पर हवन-पूजन। सुबह 8 बजे
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संभव दिवस : रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका सहित जिले के अन्य निकायों में संभव दिवस के तहत जन सुनवाई। सुबह 10 बजे
संगोष्ठी : रॉबर्ट्सगंज समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा नेता डॉ. राममनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी। सुबह 11 बजे
कार्यक्रम : मिशन शक्ति के तहत रॉबर्ट्सगंज के बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे।
रामलीला : रॉबर्ट्सगंज के रामलीला मैदान में धनुष यज्ञ, परशुराम-लक्ष्मण संवाद की लीला। रात 8 बजे
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