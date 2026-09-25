Sonebhadra News: अवैध वाहन धुलाई सेंटरों पर प्रशासन की कार्रवाई, नालियां साफ
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:33 AM IST
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रेणुसागर। अनपरा क्षेत्र में मुख्य हाईवे किनारे अवैध रूप से संचालित वाहन धुलाई सेंटरों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। इन सेंटरों से निकलने वाले कचरे और मलबे से सार्वजनिक नालियां जाम हो रही थीं, जिससे जनजीवन प्रभावित था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर नगर पंचायत अनपरा के अधिशासी अधिकारी चैतन्य तिवारी ने बृहस्पतिवार को अभियान चलाया। अधिशासी अधिकारी ने सफाईकर्मियों को भेजकर जाम नालियों की सफाई कराई। धुलाई सेंटर संचालकों को नोटिस जारी कर गंदगी न करने के निर्देश दिए गए हैं। इन सेंटरों पर रोजाना दर्जनों ट्रक और ट्रेलर धोए जाते हैं। इनसे निकलने वाला ग्रीस, मिट्टी और मलबा सीधे नालियों में बहाया जा रहा था। उचित निकासी व्यवस्था न होने से गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा था। इससे दुर्गंध और बीमारियों का खतरा बढ़ गया था। पर्याप्त जगह न होने के कारण भारी वाहन हाईवे पर खड़े रहते थे। इससे यातायात बाधित होता था और दुर्घटनाओं की आशंका थी। स्थानीय निवासियों ने नगर प्रशासन से इन अवैध सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने नालियों की तत्काल सफाई और हाईवे पर अवैध ठहराव रोकने की भी अपील की थी। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि दोबारा शिकायत मिलने पर जुर्माना लगाने के साथ कार्रवाई भी की जाएगी।
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