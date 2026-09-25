Sonebhadra News: पीएम आवास के लिए तैयार एससी-एसटी की सूची में पिछड़े वर्ग के लोगों का नाम

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सोनभद्र। ग्राम पंचायतों में पीएम आवास आवंटन के लिए पात्रों की सूची तैयार करने के लिए गांव स्तर पर तैयार की जा रही सूची में व्यापक गड़बड़ी का आरोप लगा है। घोरावल ब्लॉक के ढुटेर के ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर एससीएसटी सूची में पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल करने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि 39 लोगों की सामने आई सूची में 30 नाम पिछड़े वर्ग के हैं। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए डीएम चर्चित गौड़ ने तत्काल डीआरडीए के पीडी श्रवण राय को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके क्रम में पीडी ने बीडीओ घोरावल को पत्र जारी करते हुए जांच कराते हुए एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। कलेक्ट्रेट पहुंचे राकेश, उपेंद्र, संदीप, चंदन, विजेंद्र आदि ग्रामीणों का कहना था कि ढुटेर में पीएम आवास योजना के लिए अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति की जो सूची तैयार की गई है। उसमें बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का नाम शामिल कर एससी-एसटी के हक पर डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का दावा था कि एससी की सूची में जिन 13 व्यक्तियों का नाम शामिल किया गया हैं। उसमें छह नाम पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के हैं। इसी तरह एसटी के 26 नामों की सूची में दो-चार को छोड़कर सभी व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। शिकायतकर्ताओं का यह भी दावा था कि ढुटेर में अनुसूचित जनजाति के वर्ग के महज दो-तीन परिवार ही निवास करते हैं। बावजूद इतनी बड़ी संख्या में एसटी के पात्रों की सूची कैसे तैयार कर ली गई? इस बात को गांव के लोग भी समझ नहीं पा रहे। ग्रामीणों की मांग थी कि संबंधित सूची का निष्पक्ष और अभिलेखीय सत्यापन कराया जाए। इसमें शामिल उन्हीं व्यक्तियों को आवास आवंटन का लाभ दिया जाए जो एससी-एसटी की सूची में आते हों।