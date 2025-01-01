Sonebhadra News: राणी सती दादी को लगे छप्पन भोग, भजनों पर झूमे भक्त

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उन्होंने दादी थारे मंदिरियो पर मोर बोले और दादी थारो मुखड़ो चांद को टुकड़ो समेत अनेक भजनों की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। भजनों पर श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर झूमते नजर आए। पूरे मंदिर परिसर में देर तक भक्तिमय वातावरण बना रहा। कीर्तन के बाद श्रद्धालुओं ने राणी सती दादी को छप्पन भोग अर्पित किया। इसके पश्चात विधिवत महाआरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। भक्तों ने दादी जी के जयकारे लगाते हुए सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। वक्ताओं ने बताया कि श्रीराणी सती दादी मंदिर में प्रतिवर्ष दो दिवसीय धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में रवि जालान, विनोद जालान, अशोक जालान, एडवोकेट अनिता थरड, मीरा जालान, पूनम खेतान, विप्लव जालान, पुरुषोत्तम जालान, विमल जालान, रमेश गोयल, राकेश जालान और दिनेश जालान आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज स्थित श्री राणी सती दादी मंदिर में शुक्रवार की देर रात को भादी अमावस्या के अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन हुआ। रात आठ बजे से शुरू हुए कार्यक्रम में सुनीता सांवारिया ने भक्ति कीर्तन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर कर दिया। भजनों की मधुर धुन और दादी जी के जयकारों से मंदिर परिसर देर रात तक गूंजता रहा।