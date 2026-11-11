Sonebhadra News: अमन और प्रीति ने एफएमजीई परीक्षा में हासिल की सफलता

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वहीं, घोरावल तहसील क्षेत्र के मधका गांव निवासी अमन सिंह ने भी इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। अमन सिंह ने परीक्षा में 1865वीं रैंक प्राप्त की है। उनके पिता गोविंद सिंह मधका गांव के ग्राम प्रधान हैं, जबकि माता सीमा सिंह गृहिणी हैं। अमन ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई यूपी कॉलेज, वाराणसी से की। इसके बाद वर्ष 2025 में रूस की उल्यानोवस्क स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। कठिन परिश्रम और लगन से उन्होंने यह सफलता हासिल की।विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को भारत में चिकित्सा सेवा देने के लिए एफएमजीई परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। इसका आयोजन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) की ओर से किया जाता है। प्रीति की सफलता से उनके परिवार में खुशी का माहौल है।