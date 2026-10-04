फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Advocates should uphold the basic spirit of the Constitution: Kripa Narayan Mishra

संविधान की मूल भावना की रक्षा करें अधिवक्ता : कृपा नारायण मिश्रा

Sun, 04 Oct 2026 12:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
Advocates should uphold the basic spirit of the Constitution: Kripa Narayan Mishra
रॉबर्ट्सगंज कचहरी में अ​धिवक्ता परिषद की ओर से सम्मानित अ​धिवक्ता। संवाद
सोनभद्र। अधिवक्ता परिषद काशी प्रांत जिला इकाई सोनभद्र की ओर से शनिवार को बार सभागार में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान जनपद न्यायालय के पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण के बाद वंदे मातरम गान से हुआ। चेयरमैन एल्डर्स कमेटी कृपा नारायण मिश्रा ने कहा कि अधिवक्ताओं का दायित्व भारतीय संविधान की मूल भावना की रक्षा करना है। संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को सुरक्षित रखने के लिए अधिवक्ताओं को निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह, राजस्व के वरिष्ठ अधिवक्ता मुरलीधर शुक्ल, दीवानी के वरिष्ठ अधिवक्ता कृपा नारायण मिश्रा, फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता बच्चू सिंह और मार्तंड प्रसाद मिश्रा को सम्मानित किया गया। अध्यक्षता राजीव कुमार सिंह ने की। संचालन अधिवक्ता परिषद के महामंत्री विनोद कुमार शुक्ल ने किया। इस मौके पर अरुण प्रताप सिंह, अमरेश चंद्र पांडेय, पवन कुमार मिश्र, शशांक शेखर कात्यायन, उमेश कुमार मिश्र, कृष्ण प्रताप सिंह, संजय सिंह, संजीव शुक्ला, शरद गुप्ता, अतुल कुमार कनौजिया, प्रीति पाठक, शालिनी चतुर्वेदी, शैलेंद्र केशरी समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed