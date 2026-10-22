Sitapur News: फंदे से लटकता मिला युवक का शव, हत्या करने का आरोप

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परिजनों के अनुसार राजीव अपने घर के बाहर छप्पर डालकर अकेले सोते थे। मंगलवार रात में वह परिजनों से मिलकर सोने गए थे। सुबह वह बिस्तर पर नहीं मिले तलाश करने पर उनका शव बांस के बीच फंदे से लटकता मिला।परिजनों के अनुसार राजीव का रास्ते को लेकर गांव में ही कई वर्षों से विवाद चल रहा था। दूसरे पक्ष ने विवाद के चलते एक शिकायती पत्र डीएम कार्यालय में भी दिया था। परिजनों ने दूसरे पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। सीओ नागेंद्र ने बताया कि घटना के कारणों का पता लगाने के साथ ही मामले की जांच की जा रही है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तय होगी।