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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Vigilance committee portal has not been updated for 11 years

Sitapur News: 11 साल से अपडेट नहीं सतर्कता समिति का पोर्टल

Sat, 24 Oct 2026 11:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 24 Oct 2026 11:53 PM IST
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Vigilance committee portal has not been updated for 11 years
सांडा। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और आम जनता को सही जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभागीय वेबसाइटों पर अधिकारियों एवं समितियों का विवरण ऑनलाइन दर्ज किया जाता है, लेकिन खाद्य एवं रसद विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पोर्टल पर दर्ज जानकारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
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पोर्टल के ब्लॉक सतर्कता समिति अनुभाग में सीतापुर और विकासखंड सकरन का चयन करने पर खुलने वाले पृष्ठ पर विभिन्न विभागों के 11 अधिकारियों के नाम दर्ज हैं। इन अधिकारियों का स्थानांतरण करीब 11 वर्ष पहले हो चुका है। वर्तमान में इनमें से कोई भी अफसर विकासखंड सकरन को छोड़े जिले में भी तैनात नहीं है।
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पोर्टल पर अधिकारियों के नाम के साथ उनके कार्यालय का पता, श्रेणी, लिंग, दिव्यांगता और नामित पद जैसी जानकारियां भी दर्ज हैं। ऐसे में लंबे समय से पुराने नामों का प्रदर्शित होना सरकारी सूचना तंत्र के नियमित रखरखाव और अपडेट व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। सांडा निवासी ज्ञानू मिश्र, राम कृष्ण दीक्षित, महानंद यादव, रमेश भारती, सुशील आदि ने बताया कि सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाएं केवल औपचारिकता बनकर रह गई है।
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