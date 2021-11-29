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शुक्रवार को तहसील सदर में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र (ईडीसी) की शुरुआत की गई। नगर मजिस्ट्रेट एवं सदर विधानसभा की निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मीनाक्षी पांडेय ने बताया कि यहां मतदाताओं को ईवीएम की बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की कार्यप्रणाली समझाई जाएगी। उन्होंने लोगों से केंद्र पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण लेने की अपील की।प्रशिक्षण के दौरान वास्तविक प्रत्याशियों के बजाय डमी नाम और चुनाव चिह्नों का इस्तेमाल किया जाएगा। मतदाता बटन दबाकर डमी मतदान करेंगे और वीवीपैट में दिखाई देने वाली पर्ची के माध्यम से मतदान की पुष्टि की प्रक्रिया समझेंगे। प्रशिक्षण वाली मशीनों पर पीले रंग का विशेष स्टीकर लगाया जाएगा, ताकि उन्हें वास्तविक मतदान की मशीनों से अलग रखा जा सके। तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन केंद्रों के अलावा मोबाइल वैन और डिजिटल माध्यमों से भी मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा।डीएम प्रथमेश कुमार ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदर्शन शुरू किया गया है।