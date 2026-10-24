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Sitapur News: अवैध खनन में दो लोडर और दो ट्रैक्टर सीज

Sat, 24 Oct 2026 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 24 Oct 2026 11:56 PM IST
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Two loaders and two tractors seized in illegal mining case
सीतापुर। जिले में अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार को पिसावां कस्बे के पास छापा मारकर टीम ने अवैध खनन में इस्तेमाल किए जा रहे चार वाहनों को सीज कर दिया। इनमें दो लोडर और दो ट्रैक्टर शामिल हैं।
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जिला खनन अधिकारी चंद्र प्रकाश जायसवाल ने बताया कि पिसावां कस्बे के पास अवैध खनन किए जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने टीम के साथ मौके पर छापा मारा। जांच के दौरान वहां खनन कार्य में इस्तेमाल किए जा रहे चार वाहन मिले। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों को सीज कर दिया और आगे की कार्रवाई के लिए थाने में खड़ा करा दिया। बताया कि जिले में अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शिकायत मिलने पर विभागीय टीमें मौके पर पहुंचकर जांच करती हैं। अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। (संवाद)
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