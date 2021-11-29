Sitapur News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



दोपहर 01:30 बजे। जामा मस्जिद औरंगाबाद से जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला जाएगा।

-- -- -- -- -



2- भागवत कथा

दोपहर 02:00 बजे। लोहारबाग स्थित पुराना हनुमान मंदिर किरकिट तालाब के पास भागवत कथा होगी। प्रवाचक आचार्य अशोक अवस्थी कथा सुनाएंगे।



दोपहर 02:00 बजे। चंदेसुवा स्थित बाबा औघड़नाथ धाम में भागवत कथा का आयोजन होगा।

-- -- -- -- -- -



3- उर्स

शाम 05:00 बजे। खैराबाद केे शेखसरांय स्थित दरगाह पर बड़े मखदूम साहब का 526वां उर्स होगा।

-- -- -- --



4- ओम नम: शिवाय का जाप

शाम 06:00 बजे। आंख अस्पताल मार्ग स्थित श्री सर्वशक्तिमान महादेव मंदिर में ओम नम: शिवाय का जाप होगा।

-- -- -- -- -

1- जुलूस