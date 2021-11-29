Sitapur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Fri, 28 Aug 2026 12:15 AM IST
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1- जुलूस
दोपहर 01:30 बजे। जामा मस्जिद औरंगाबाद से जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला जाएगा।
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2- भागवत कथा
दोपहर 02:00 बजे। लोहारबाग स्थित पुराना हनुमान मंदिर किरकिट तालाब के पास भागवत कथा होगी। प्रवाचक आचार्य अशोक अवस्थी कथा सुनाएंगे।
दोपहर 02:00 बजे। चंदेसुवा स्थित बाबा औघड़नाथ धाम में भागवत कथा का आयोजन होगा।
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3- उर्स
शाम 05:00 बजे। खैराबाद केे शेखसरांय स्थित दरगाह पर बड़े मखदूम साहब का 526वां उर्स होगा।
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4- ओम नम: शिवाय का जाप
शाम 06:00 बजे। आंख अस्पताल मार्ग स्थित श्री सर्वशक्तिमान महादेव मंदिर में ओम नम: शिवाय का जाप होगा।
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दोपहर 01:30 बजे। जामा मस्जिद औरंगाबाद से जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला जाएगा।
2- भागवत कथा
दोपहर 02:00 बजे। लोहारबाग स्थित पुराना हनुमान मंदिर किरकिट तालाब के पास भागवत कथा होगी। प्रवाचक आचार्य अशोक अवस्थी कथा सुनाएंगे।
दोपहर 02:00 बजे। चंदेसुवा स्थित बाबा औघड़नाथ धाम में भागवत कथा का आयोजन होगा।
3- उर्स
शाम 05:00 बजे। खैराबाद केे शेखसरांय स्थित दरगाह पर बड़े मखदूम साहब का 526वां उर्स होगा।
4- ओम नम: शिवाय का जाप
शाम 06:00 बजे। आंख अस्पताल मार्ग स्थित श्री सर्वशक्तिमान महादेव मंदिर में ओम नम: शिवाय का जाप होगा।