Sitapur News: इमलीपुरवा के पास खेतों में मिले बाघिन के पगचिह्न

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मिश्रिख रेंज में बाघिन ने 15 जुलाई को रसुलवा निवासी किसान कमल किशोर पर हमला कर मार डाला था। इसके बाद बाघिन की तलाश में वन विभाग का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। 20 जुलाई को बाघिन ट्रैप कैमरे में कैद हुई थी। इसके बाद से वन विभाग लगातार ट्रैप कैमरों और ड्रोन के जरिये उसकी निगरानी कर रहा है, लेकिन अब तक बाघिन दोबारा ट्रैप कैमरे में कैद नहीं हुई।वन विभाग की टीम भी उसे तलाश नहीं पा रही है। बृहस्पतिवार को इमलीपुरवा के पास खेतों में बाघिन के नए पगचिह्न मिले हैं। इसके बाद वन विभाग ने बिजुआमऊ समेत आसपास के क्षेत्रों में कॉम्बिंग करते हुए उसका पता लगाने का प्रयास किया। हांलाकि, वन विभाग की टीम इस बार भी बाघिन का पता लगाने में असफल रही।