Sitapur News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Fri, 21 Aug 2026 12:11 AM IST
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1- प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। 11वीं वाहिनी पीएसी परिसर में 51वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक शूटिंग स्पोर्ट्स एवं एलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता का आयोजन होगा।
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2- स्मृति दिवस
सुबह 11:00 बजे। परसेंडी के गुरु गोविंद सिंह विद्या मंदिर रिखौना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व टंबरेश्वर प्रसाद के स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होगा।
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3- महाभिषेक
सुबह 11:30 बजे। जंगलीनाथ मंदिर में जंगलीनाथ बाबा का महाभिषेक होगा।
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4- कथा
दोपहर 01:00 बजे। पिसावां के बबुरदीपुर में भागवत कथा होगी। प्रवाचक राजन महाराज कथा सुनाएंगे।
दोपहर 02:00 बजे। लोहारबाग स्थित पुराना हनुमान मंदिर किरकिट तालाब के पास कथा होगी। आचार्य अशोक अवस्थी कथा सुनाएंगे।
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5- क्रिकेट मैच
दोपहर 03:00 बजे। लहरपुर के इमामबाड़ा मैदान पर क्रिकेट प्रीमियर लीग मैच का आयोजन होगा।
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सुबह 10:00 बजे। 11वीं वाहिनी पीएसी परिसर में 51वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक शूटिंग स्पोर्ट्स एवं एलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता का आयोजन होगा।
2- स्मृति दिवस
सुबह 11:00 बजे। परसेंडी के गुरु गोविंद सिंह विद्या मंदिर रिखौना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व टंबरेश्वर प्रसाद के स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होगा।
3- महाभिषेक
सुबह 11:30 बजे। जंगलीनाथ मंदिर में जंगलीनाथ बाबा का महाभिषेक होगा।
4- कथा
दोपहर 01:00 बजे। पिसावां के बबुरदीपुर में भागवत कथा होगी। प्रवाचक राजन महाराज कथा सुनाएंगे।
दोपहर 02:00 बजे। लोहारबाग स्थित पुराना हनुमान मंदिर किरकिट तालाब के पास कथा होगी। आचार्य अशोक अवस्थी कथा सुनाएंगे।
5- क्रिकेट मैच
दोपहर 03:00 बजे। लहरपुर के इमामबाड़ा मैदान पर क्रिकेट प्रीमियर लीग मैच का आयोजन होगा।