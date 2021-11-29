Sitapur News: शहर में आज

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सुबह 10:00 बजे। 11वीं वाहिनी पीएसी परिसर में 51वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक शूटिंग स्पोर्ट्स एवं एलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता का आयोजन होगा।

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2- स्मृति दिवस



सुबह 11:00 बजे। परसेंडी के गुरु गोविंद सिंह विद्या मंदिर रिखौना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व टंबरेश्वर प्रसाद के स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होगा।

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3- महाभिषेक

सुबह 11:30 बजे। जंगलीनाथ मंदिर में जंगलीनाथ बाबा का महाभिषेक होगा।

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4- कथा



दोपहर 01:00 बजे। पिसावां के बबुरदीपुर में भागवत कथा होगी। प्रवाचक राजन महाराज कथा सुनाएंगे।



दोपहर 02:00 बजे। लोहारबाग स्थित पुराना हनुमान मंदिर किरकिट तालाब के पास कथा होगी। आचार्य अशोक अवस्थी कथा सुनाएंगे।

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5- क्रिकेट मैच



दोपहर 03:00 बजे। लहरपुर के इमामबाड़ा मैदान पर क्रिकेट प्रीमियर लीग मैच का आयोजन होगा।

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1- प्रतियोगिता