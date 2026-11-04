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Sitapur News: मिश्रिख रेंज में बना बाघिन व तेंदुए का ठिकाना

Wed, 04 Nov 2026 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 04 Nov 2026 11:44 PM IST
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Tigress and leopard establish a habitat in the Mishrikh range
संदना। मिश्रिख वन रेंज में लंबे समय से बाघिन और तेंदुए ने अपना ठिकाना बना रखा है। इलाके में दोनों वन्यजीव लगातार चहल-कदमी भी कर रहे हैं। इन्हें पकड़ना तो दूर वन विभाग इनकी सटीक लोकेशन तक का पता नहीं लगा पा रहा है। बुधवार को अलग-अलग जगहों पर बाघिन व तेंदुए के फिर ताजा पगचिह्न मिले हैं। तीन महीनों से वन विभाग बाघिन जबकि एक माह से तेंदुए के पगचिह्न का पीछा कर रही है लेकिन हर बार वन्यजीव उन्हें चकमा दे जाते हैं। मिश्रिख वन रेंज में बुधवार को इमलीपुरवा की तरफ नंदिनी गोशाला के पास बाघिन के ताजा पगचिह्न पाए गए हैं। रसुलवा के पास सरायन नदी की तलहटी में लगाए गए पिंजरे से यह स्थान करीब दो किलोमीटर दूर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बाघिन की सक्रियता का दायरा बढ़ गया है। रसुलवा के बाद अब इमलीपुरवा के पास पगचिह्न मिलने से कई गांवों में दहशत का आलम है।
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वहीं, खेवटा जंगल के करीब तेंदुए के पगचिह्न भी मिले हैं। वन्यजीवों की लगातार सक्रियता सामने आने से वन विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वन विभाग के अधिकारी पगचिह्न मिलने वाले स्थानों के आसपास निगरानी बढ़ाए जाने की बात कह रहे हैं। मिश्रिख रेंज के वन दरोगा अनिल यादव ने बताया कि इमलीपुरवा में बाघिन व खेवटा जंगल के करीब तेंदुए के पगचिह्न मिले हैं। हालांकि मुड़ियाकैल से नटपुरवा की तरफ जाने वाले रास्ते के आसपास तेंदुए के पगचिह्न होने की बात वन दरोगा अनिल यादव ने खारिज कर दी है।
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