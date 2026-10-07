Sitapur News: पुलिस भर्ती की दौड़ में तीन युवक बेहोश

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शारीरिक दक्षता परीक्षा में 875 अभ्यर्थियों को दौड़ में शामिल होना था। इनमें 60 अनुपस्थित रहे। कुल 815 अभ्यर्थियों ने दौड़ में हिस्सा लिया। आगरा के धनौली गांव निवासी हिमांशु, बड़खेरा गांव निवासी राहुल यादव और रमन की दौड़ के बाद तबीयत बिगड़ गई। तीनों मैदान में ही बेहोश होकर गिर पड़े। कर्मचारियों ने तत्काल उन्हें संभाला और जिला अस्पताल पहुंचाया।दौड़ की निर्धारित कसौटी पर 144 अभ्यर्थी खरे नहीं उतर सके। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि तीन अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने पर एहतियात के तौर पर उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया था। उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य थी और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।