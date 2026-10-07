फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Three youths faint in the race for police recruitment

Sitapur News: पुलिस भर्ती की दौड़ में तीन युवक बेहोश

Wed, 07 Oct 2026 12:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 07 Oct 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
Three youths faint in the race for police recruitment
सीतापुर। 11वीं वाहिनी पीएसी परिसर में मंगलवार को पुलिस आरक्षी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान दौड़ के बाद तीन अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गए। भर्ती प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। उपचार के बाद तीनों की हालत सामान्य होने पर छुट्टी दे दी गई।
विज्ञापन

शारीरिक दक्षता परीक्षा में 875 अभ्यर्थियों को दौड़ में शामिल होना था। इनमें 60 अनुपस्थित रहे। कुल 815 अभ्यर्थियों ने दौड़ में हिस्सा लिया। आगरा के धनौली गांव निवासी हिमांशु, बड़खेरा गांव निवासी राहुल यादव और रमन की दौड़ के बाद तबीयत बिगड़ गई। तीनों मैदान में ही बेहोश होकर गिर पड़े। कर्मचारियों ने तत्काल उन्हें संभाला और जिला अस्पताल पहुंचाया।
विज्ञापन

दौड़ की निर्धारित कसौटी पर 144 अभ्यर्थी खरे नहीं उतर सके। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि तीन अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने पर एहतियात के तौर पर उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया था। उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य थी और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed