Sitapur News: बंद कमरे में मिला विवाहिता का शव

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परिजनों के अनुसार करीब दो महीने पहले ही प्रतिभा का विवाह कमेंद्र प्रताप सिंह के साथ हुआ था। मायके पक्ष ने बताया कि मंगलवार को उन्हें जानकारी मिली कि प्रतिभा का शव घर की छत पर बने कमरे में पड़ा मिला है। जानकारी होने पर मायके पक्ष के लोग मौके पर आ गए।उन्होंने शव को देखकर ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। इसी बीच विवाहिता का पति वहां से भाग गया। मौके पर पुलिस के साथ आई फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच करते हुए साक्ष्यों को जुटाया है।सीओ विशाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। तहरीर के आधार श्याम सिंह, कमलेंद्र सिंह और शशि सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।