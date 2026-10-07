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Sitapur News: बंद कमरे में मिला विवाहिता का शव

Wed, 07 Oct 2026 12:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 07 Oct 2026 12:09 AM IST
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Body of married woman found in locked room
संदना। सहोली गांव में मंगलवार को प्रतिभा सिंह (18) का शव घर की छत पर बने कमरे में मिला। उनके गले में दुपट्टे से कसने के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने ससुरालीजनों पर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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परिजनों के अनुसार करीब दो महीने पहले ही प्रतिभा का विवाह कमेंद्र प्रताप सिंह के साथ हुआ था। मायके पक्ष ने बताया कि मंगलवार को उन्हें जानकारी मिली कि प्रतिभा का शव घर की छत पर बने कमरे में पड़ा मिला है। जानकारी होने पर मायके पक्ष के लोग मौके पर आ गए।
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उन्होंने शव को देखकर ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। इसी बीच विवाहिता का पति वहां से भाग गया। मौके पर पुलिस के साथ आई फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच करते हुए साक्ष्यों को जुटाया है।
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सीओ विशाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। तहरीर के आधार श्याम सिंह, कमलेंद्र सिंह और शशि सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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