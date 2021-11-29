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जिले में करीब 1096 ग्राम रोजगार सेवक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इनके आंदोलन को जिले के करीब 150 सहायक कार्यक्रम अधिकारियों, तकनीकी सहायकों, कंप्यूटर ऑपरेटरों और लेखा सहायकों ने भी समर्थन दिया है। इन कर्मचारियों की ओर से भी कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया गया है। बीवी-जीरामजी कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश की ओर से इस संबंध में 23 नवंबर को अधिकारियों को ज्ञापन देकर कार्य बहिष्कार की जानकारी दी। मनरेगा कर्मियों की हड़ताल से रोजगार की मांग दर्ज करने, कार्यों की तकनीकी प्रक्रिया, अभिलेखों के रखरखाव, मजदूरी भुगतान और कार्यों की निगरानी जैसे काम प्रभावित होने की आशंका है।रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शुक्ला के नेतृत्व में जिले के सभी 19 विकासखंडों में मनरेगा कर्मियों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी है। 27 नवंबर को जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। इसके बाद तीन दिसंबर को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित है।(संवाद)