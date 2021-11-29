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उत्सव भवन बनने से ग्रामीण परिवारों को सबसे अधिक राहत मिलेगी। अभी तक गांवों में शादी-विवाह, तिलक, जन्मदिन और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लोगों को शहरों या कस्बों में जगह तलाशनी पड़ती है। निजी मैरिज लॉन और विवाह घरों का किराया अधिक होने के कारण परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ता है। कई बार आयोजन के लिए दूर स्थान पर व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे मेहमानों और परिवार के लोगों को आवागमन में परेशानी होती है।गांव के नजदीक उत्सव भवन उपलब्ध होने से लोगों को कम खर्च में कार्यक्रम आयोजित करने की सुविधा मिलेगी। इससे समय और परिवहन पर होने वाला खर्च भी बचेगा। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वाले परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और सामुदायिक आयोजनों के लिए भी एक स्थायी स्थान उपलब्ध होगा।उत्सव भवन का हो रहा निर्माणजिला पंचायत राज अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि महोली विधानसभा क्षेत्र के उरदौली में उत्सव भवन का निर्माण कराया जा रहा है। तकरीबन 40 फीसदी कार्य पूर्ण हो गया है। अन्य विधानसभा क्षेत्रों मेें शासन से धनराशि उपलब्ध होने पर उत्सव भवन का निर्माण कराया जाएगा।