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सीतापुर। जिलेभर के मतदान केंद्रों पर आयोजित दो दिवसीय विशेष मतदाता पंजीकरण एवं संशोधन कैंप में शनिवार को अलग-अलग तस्वीरें देखने को मिलीं। कहीं मतदाता अपने और परिवार के सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में तलाशते नजर आए तो कहीं मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी ठीक कराने के लिए आवेदन किया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की आवाजाही बनी रही। कैंपों में बीएलओ लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधन कराने की जानकारी देते दिखाई दिए। (संवाद)