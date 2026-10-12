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सीतापुर: निजी प्रसव केंद्र पर प्रसूता की मौत, अस्पताल सील, लापरवाही का आरोप

Mon, 12 Oct 2026 07:12 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 12 Oct 2026 07:12 PM IST
सार

बच्चे के जन्म के बाद प्रसूता को रक्तस्राव होने लगा। परिजनों के मुताबिक, संचालिका ने उन्हें कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं होने की बात कही। हालांकि, रक्तस्राव नहीं रुका और अधिक खून बहने से प्रसूता की मौत हो गई।

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Sitapur: Pregnant woman dies at private delivery centre, hospital sealed
- फोटो : संवाद

विस्तार
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रेउसा विकासखंड के सेवता में संचालित निजी प्रसव केंद्र पर सोमवार को प्रसव के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने केंद्र संचालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची सीएचसी की टीम ने केंद्र को सील कर जांच शुरू कर दी है।

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भैंसहा निवासी बृजमा (24) अपने मायके केवलपुरवा मजरा सेवता आई थीं। सोमवार सुबह प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उन्हें सेवता स्थित निजी प्रसव केंद्र पर ले गए। आरोप है कि केंद्र संचालिका ने प्रसव कराया। इस दौरान बच्चे के जन्म के बाद प्रसूता को रक्तस्राव होने लगा। परिजनों के मुताबिक, संचालिका ने उन्हें कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं होने की बात कही। हालांकि, रक्तस्राव नहीं रुका और अधिक खून बहने से प्रसूता की मौत हो गई।
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परिजनों का आरोप है कि समय रहते रेफर किया जाता तो प्रसूता की जान बच सकती थी। घटना के बाद परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार के लिए अपने गांव भैंसहा ले गए। सीएचसी अधीक्षक डॉ. कामरान अहमद हुसैन ने बताया कि सूचना मिलने पर केंद्र सील कर दिया गया है। परिजनों की ओर से अभी शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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