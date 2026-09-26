सीतापुर में आफत की बारिश : ईंट की दीवार गिरने से चार साल के बच्चे समेत छह की मौत, आठ घायल

सीतापुर जिले में बीते 24 घंटे से हो रही आफत की बारिश से कई कच्चे पक्के मकान ढहने व पेड़ों के गिरने से एक बच्चे सहित छह लोगों की मौत हो गई। हादसों की चपेट में आने स आठ ग्रामीणों सहित कई मवेशी भी घायल हुए हैं। शनिवार को भी तेज हवा के साथ दिन भर बारिश का दौर जारी रहा। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जलभराव के कारण शहर में कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। प्रमुख रास्तों पर भरे पानी को निकलवाने के लिए पंपिंग सेट लगाने पड़े। हादसों के दौरान महोली के नरनी गांव में दिव्यांग महिला शांति देवी (60) की घर की कच्ची दीवार व छप्पर गिरने से मौत हो गई। महमूदाबाद के माल सराय में ईंट की दीवार गिरने सूर्यांश (4) की, हरगांव क मुद्रासन में माधव लाल (60) की जबकि रामपुर मथुरा के गौरा गांव के कांशीरामपुरवा निवासी ऊषा देवी (45) छप्पर के नीचे दबने व बहलोलनगर निवासी सायमा (23) की डूबने से मौत हुई है।महमूदाबाद तहसील क्षेत्र के माल सराय में शनिवार को अचानक ईंट की दीवार भरभराकर गिर गई। हादसे में आकर सूर्यांश (4) और शिवांश (8) दीवार के मलबे के नीचे दब गए। चीख पुकार के बीच परिजनों और ग्रामीणों ने दोनों बालकों को मलबे से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने सूर्यांश को मृत घोषित कर दिया। वहीं, शिवांश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है।हरगांव ब्लॉक के नवापुरवा मजरा मुद्रासन में शनिवार सुबह माधव के घर की कच्ची दीवार अचानक भर भराकर गिर गई। दीवार के मलबे में माधव लाल (60) दब गए। परिजनों व ग्रामीणों ने मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही अलग-अलग गांवों में कच्ची दीवारें ढहने से कई परिवार बेघर हो गए। तेज हवा के कारण पेड़ गिरने से भी कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए।सरोजनी वाटिका में लगा पेड़ धराशायी होने से रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई। डालडा मिल के पास पीपल का पेड़ गिरने से महोली मार्ग पर एक लेन का आवागमन घंटों बाधित रहा। इसी तरह कमलापुर के पतारा कला में मूसलाधार बारिश के कारण तीन आवास पूरी तरह धराशायी हो गए, जबकि पांच लोगों के घरों की दीवारें गिर गईं। वहीं एक बुजुर्ग मलबे में दबकर घायल हो गए।पतारा कला निवासी रामदयाल (60) अपने घर की कच्ची दीवार गिरने से मलबे के नीचे दब गए। ग्रामीणों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला और एंबुलेंस से सीएचसी कसमंडा में भर्ती कराया। पुत्र भानु ने बताया कि उपचार के बाद उनके पिता की हालत में सुधार है। मोहनापुर मजरा बम्हेरा में राजकिशोर तिवारी, शिवप्रसाद तिवारी, सत्यप्रकाश तिवारी और जमुना प्रसाद तिवारी के कच्चे मकान व दुकान गिरने से काफी नुकसान हुआ है।