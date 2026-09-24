सीतापुर : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले- योगेंद्र की हत्या की हो गहन जांच, 50 लाख मुआवजा व सरकारी नौकरी दें
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 24 Sep 2026 03:10 PM IST
सार
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि योगेंद्र के गले में जो बोतल फंसी वो सरकारी सप्लाई वाली बोतल थी। इसमें दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही हो। घटना की गहन जांच हो।
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विस्तार
सीतापुर के रामकोट के मढ़िया रहीमपुर गांव निवासी योगेंद्र सिंह के परिजनों से बृहस्पतिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर घटना पर दुख जताया और उन्हें ढांढस बंधाया।
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अजय राय ने कहा कि योगेंद्र के गले में जो बोतल फंसी वो सरकारी सप्लाई वाली बोतल थी। इसमें दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही हो। घटना की गहन जांच हो। परिवार को पचास लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए।
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उन्होंने कहा कि योगेंद्र ने पीसीएस की भी परीक्षा दी थी और होमगार्ड की परीक्षा देने गया था। इससे आप प्रदेश में रोजगार की स्थिति समझ सकते हैं। वहीं, पंजाबी धर्मशाला वाली घटना पर कहा कि जर्जर धर्मशालाओं की तरह ही प्रदेश सरकार की व्यवस्था चू रही है। फर्जी विकास के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं।
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