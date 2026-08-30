फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Sitapur: Bike crashes into divider; brother-in-law and his wife's brother killed

Sitapur: डिवाइडर से टकराई बाइक, जीजा-साले की मौत, त्योहार मानने के आए थे

Sun, 30 Aug 2026 08:19 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, कुंवरगड्डी (सीतापुर)
अमर उजाला नेटवर्क, कुंवरगड्डी (सीतापुर) Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 30 Aug 2026 08:19 PM IST
सार

अटरिया थानाध्यक्ष ने बताया कि घायलों के पास से हेलमेट नहीं मिला है। दोनों को घायल हालत में इटौंजा अस्पताल पहुंचाया गया था। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

विज्ञापन
Sitapur: Bike crashes into divider; brother-in-law and his wife's brother killed
जीजा साले की मौत के बाद इकठ्ठा लोग। - फोटो : amar ujala

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अटरिया कस्बे के निकट शनिवार रात एक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार जीजा-साले गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई।

विज्ञापन


अटरिया के बनौगा निवासी दीपक यादव (17), सिधौली के जटहा गांव निवासी अपने बहनोई कुलदीप यादव (26) शाम को बाइक से लखनऊ की तरफ जा रहे थे। भारत पेट्रोलियम पंप के निकट अचानक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। आवाज सुनकर मौके पर आए स्थानीय लोगों ने दोनों को इटौंजा सीएचसी में पहुंचाया। जहां से चिकित्सकों ने उनको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। देर रात दोनों की मौत हो गई।
विज्ञापन


अटरिया थानाध्यक्ष लालबहादुर मिश्र ने बताया कि घायलों के पास से हेलमेट नहीं मिला है। दोनों को घायल हालत में इटौंजा अस्पताल पहुंचाया गया था। अभी तक मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन


त्योहार की खुशियां मातम में बदलीं
सीतापुर। घटना के बाद दोनों मृतकों के परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। रक्षाबंधन के त्योहार पर कुलदीप यादव अपनी ससुराल बनौगा आए थे। ग्रामीणों के अनुसार उनकी अपने साले दीपक से अच्छी बनती थी। इसलिए वह हमेशा से उसके साथ ही टहलने घूमने चले जाते थे। घटना के बाद कुलदीप की पत्नी का तो रो-रोकर बुरा हाल है। एक तरफ पति तो दूसरी तरफ भाई दोनों की मौत की खबर सुनकर वह मानों बेचेत सी हो गई। रविवार को जब दोनों के शव वापस आए तो वह दहाड़े मारकर रोने लगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed