Sitapur News: बारिश से राजस्व में दस लाख की कमी

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जिले में परिवहन निगम की 149 बसें और 52 अनुबंधित बसें संचालित होती हैं। सामान्य दिनों में परिवहन निगम को बसों के संचालन से प्रतिदिन करीब 23 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। विज्ञापन

यात्रियों की संख्या कम होने से पिछले दो दिनों में विभाग की प्रतिदिन होने वाली आय घटकर करीब 18 लाख रुपये रह गई। दो दिनों में यह नुकसान करीब दस लाख रुपये तक पहुंच गया। प्रभारी एआरएम संचालन आदित्य राघव ने बताया कि यात्रियों की संख्या कम होने के कारण अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हो सका। (संवाद) जिले में परिवहन निगम की 149 बसें और 52 अनुबंधित बसें संचालित होती हैं। सामान्य दिनों में परिवहन निगम को बसों के संचालन से प्रतिदिन करीब 23 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होता है।यात्रियों की संख्या कम होने से पिछले दो दिनों में विभाग की प्रतिदिन होने वाली आय घटकर करीब 18 लाख रुपये रह गई। दो दिनों में यह नुकसान करीब दस लाख रुपये तक पहुंच गया। प्रभारी एआरएम संचालन आदित्य राघव ने बताया कि यात्रियों की संख्या कम होने के कारण अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हो सका। (संवाद)

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सीतापुर। लगातार हुई बारिश का असर परिवहन निगम की आय पर भी पड़ा है। बारिश के चलते बसों में यात्रियों की संख्या कम होने से निगम को दो दिनों में करीब दस लाख रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। हालांकि बारिश के दौरान भी बसों का संचालन किया गया था लेकिन सवारियां न मिलने के कारण अधिकांश बसों को नाममात्र की सवारियों के साथ गंतव्य तक पहुंचना पड़ा।