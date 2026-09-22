Sitapur News: तीन घंटे ठप रही 20 मोहल्लों की बिजली

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उपभोक्ताओं ने अफसरों से शिकायत की तो उन्होंने बताया शटडाउन होने की जानकारी दी। इस दौरान तारों पर आ रही पेड़ों की टहनियों की छटाई की गई। एसडीओ हिमांशु पटेल ने बताया कि मरम्मत की वजह से शटडाउन लिया गया था। काम पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है।

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सीतापुर। सिटी उपकेंद्र से जुड़े 15 से अधिक मोहल्लों में सोमवार को तीन घंटे बिजली आपूर्ति बंद रही। इससे करीब 20 हजार की आबादी प्रभावित हुई। उपकेंद्र से जुड़े मोहल्लों में सुबह 11 से दो बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रही। इससे रोटीगोदाम, प्रेमनगर, घूरामऊ बंगला सहित अन्य मोहल्लों में बिजली न आने से गर्मी में लोग परेशान रहे।