फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Opposed the online medical reimbursement system

Sitapur News: ऑनलाइन मेडिकल प्रतिपूर्ति व्यवस्था का किया विरोध

Sat, 24 Oct 2026 11:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 24 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Opposed the online medical reimbursement system
सीतापुर। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों को ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था के विरोध में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से दो नवंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश के सेवारत एवं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को एक अक्तूबर से ऑफलाइन लेने पर रोक लगा दी गई है। जिससे सेवानिवृत्त बुजुर्ग पेंशनर्स को साइबर कैफे के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि विधायकों को ऑफलाइन चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे पेश करने की छूट दी गई है। इसलिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को भी ऑफलाइन किया जाएं। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed