Sitapur News: सरायन का पानी खतरे के निशान से 1.50 मीटर ऊपर

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कई घरों में बाढ़ का पानी भरा होने से घर छोड़कर लोग परिचितों व रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हुए हैं। अब पानी और बढ़ने से कोट कर्बला व कमेला मोहल्लों तक जलभराव हो गया है। नगर पालिका का मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बाढ़ की चपेट में आ गया है। विज्ञापन

स्थानीय निवासी मुन्ना व जैद ने बताया कि सोमवार सुबह से पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कई घरों के करीब तक पानी पहुंच गया है। सुंदर ने बताया कि इसी तरह पानी बढ़ती रहा तो हालात बिगड़ सकते हैं। इससे लोग भयभीत हैं। कई घरों में बाढ़ का पानी भरा होने से घर छोड़कर लोग परिचितों व रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हुए हैं। अब पानी और बढ़ने से कोट कर्बला व कमेला मोहल्लों तक जलभराव हो गया है। नगर पालिका का मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बाढ़ की चपेट में आ गया है।स्थानीय निवासी मुन्ना व जैद ने बताया कि सोमवार सुबह से पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कई घरों के करीब तक पानी पहुंच गया है। सुंदर ने बताया कि इसी तरह पानी बढ़ती रहा तो हालात बिगड़ सकते हैं। इससे लोग भयभीत हैं।

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सीतापुर। शहर के मध्य से होकर बहने वाली सरायन नदी भारी बारिश के कारण उफान पर है। सोमवार को सरायन का जलस्तर 15 सेंटीमीटर बढ़कर 132.50 मीटर पर पहुंच गया। खतरे के निशान 131 मीटर से पानी 1.50 मीटर ऊपर बह रहा है। सरायन की बाढ़ से किनारे बसे तरीनपुर मोहल्ले का बड़ा हिस्सा प्रभावित है।