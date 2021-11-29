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महमूदाबाद-सिधौली मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पर करीब ढाई साल से ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है। हाल ही में शासन ने रेल लाइन के ऊपर बनने वाले हिस्से के निर्माण के लिए करीब 60 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी। इसके बाद सेतु निगम ने निर्माण कार्य तेज करते हुए पिलर लोड टेस्ट शुरू कराया है। भारी यातायात और सुरक्षा को देखते हुए टेस्ट पूरा होने तक मार्ग बंद कर दिया गया है। मंगलवार से वाहन वैकल्पिक रास्ते से निकलने लगे।रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से शहर की यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ने से जाम की परेशानी भी बढ़ेगी। धान खरीद के चलते पहले से ही महमूदाबाद-सिधौली मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं 19 नवंबर से चीनी मिल का पेराई सत्र भी शुरू होने जा रहा है। इससे गन्ने से लदे ट्रकों और ट्रालियों की आवाजाही भी बढ़ेगी। ऐसे में चीनी मिल मार्ग पर दोहरे यातायात से जाम की समस्या परेशानी बढ़ा सकती है। ओवरब्रिज निर्माण के साथ ही दोनों ओर की सर्विस लेन की बदहाल स्थिति भी राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है।