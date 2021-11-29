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डीएम प्रथमेश कुमार ने बताया कि मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन के बाद अब 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इस दौरान पात्र मतदाता अपना नाम जुड़वा सकेंगे, अपात्र या मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे और सूची में दर्ज विवरण में संशोधन करा सकेंगे। विज्ञापन

प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। डीएम प्रथमेश कुमार ने बताया कि मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन के बाद अब 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इस दौरान पात्र मतदाता अपना नाम जुड़वा सकेंगे, अपात्र या मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे और सूची में दर्ज विवरण में संशोधन करा सकेंगे।प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

सीतापुर। मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए मंगलवार से जिलेभर में विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया। सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के आलेख्य प्रारूप का प्रकाशन किया गया। इसके साथ ही बूथों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। कहीं लोग परिवार के सदस्यों के नाम तलाशते नजर आए तो कहीं पहली बार मतदाता बने युवाओं में खासा उत्साह दिखा। हालांकि शहर के कई बूथों पर दोपहर एक बजे तक सन्नाटा पसरा रहा और मतदाताओं की संख्या काफी कम रही।