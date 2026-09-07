Sitapur News: भाजपा प्रदेश मंत्री राहुल वाल्मीकि पर बुलडोजर से हुई पुष्पवर्षा
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 07 Sep 2026 11:53 PM IST
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सिधौली। भाजपा प्रदेश मंत्री डॉ. राहुल वाल्मीकि के सिधौली आगमन पर सोमवार को कार्यकर्ताओं और युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा जिला सोशल मीडिया संयोजक अतुल तिवारी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बुलडोजर से पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा और राहुल वाल्मीकि के समर्थन में नारे लगाए।
भीड़ के चलते चौराहे पर कुछ देर जाम की स्थिति बनी रही। प्रदेश मंत्री ने कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों का आभार जताते हुए कहा कि सिधौली विधानसभा से उनका विशेष जुड़ाव है। इस दौरान प्रशांत अवस्थी, राहुल चौरसिया, राहुल पाल समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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भीड़ के चलते चौराहे पर कुछ देर जाम की स्थिति बनी रही। प्रदेश मंत्री ने कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों का आभार जताते हुए कहा कि सिधौली विधानसभा से उनका विशेष जुड़ाव है। इस दौरान प्रशांत अवस्थी, राहुल चौरसिया, राहुल पाल समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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