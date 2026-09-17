सीतापुर: पानी में डूबने से बालक और किशोर की मौत, तालाब में डूबा तो कोई पैर फिसलने से खंती में गिरा
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Bhupendra Singh Updated Thu, 17 Sep 2026 03:37 PM IST
सार
सीतापुर में पानी में डूबने से बालक और किशोर की मौत हो गई। बालक खिलौना निकालते समय तालाब में डूबा तो पैर फिसलने से किशोर खंती में गिर गया। घटनाओं से घरों में चीख पुकार मच गई। आगे पढ़ें पूरी खबर...
विज्ञापन
विस्तार
यूपी के सीतापुर में बृहस्पतिवार को अलग-अलग स्थानों पर पानी में डूबने से एक बालक और एक किशोर की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनाओं की जानकारी ली। शवों को पानी से बाहर निकलवाया।
विज्ञापन
पहली घटना पोखराकलां गांव में हुई। यहां आशीष कुमार का पुत्र धैर्य वर्मा (9) सुबह मंदिर परिसर में खेल रहा था। खेलते समय उसका खिलौना मंदिर के किनारे स्थित तालाब में जलकुंभी के बीच गिर गया। खिलौना निकालने के लिए धैर्य तालाब की तरफ बढ़ा। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी डूबने से मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
विज्ञापन
दूसरी घटना लोनी मजरे शमसाबाद गांव में हुई। गांव निवासी सुमेरी लाल का पुत्र प्रेमचंद (15) सुबह घर से निकला था। ग्रामीणों के अनुसार, सड़क किनारे बनी गहरी खंती में अचानक पैर फिसलने से वह पानी में गिर गया। गहराई अधिक होने के कारण वह बाहर नहीं निकल सका और डूबने से उसकी मौत हो गई। सीओ कपूर कुमार ने बताया कि दोनों घटनाओं की जानकारी मिली है। परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है।
विज्ञापन