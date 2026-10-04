Sitapur News: स्नातक-शिक्षक सीट के चुनाव में बूथ स्तर पर तैयारियां

विज्ञापन

उन्होंने कार्यकर्ताओं से शिक्षक व स्नातक मतदाताओं से लगातार संपर्क स्थापित करने व उनकी समस्याओं और सुझावों को समझने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि जिला प्रभारी नीरज सिंह, क्षेत्रीय मंत्री विजय कुमार भुर्जी और शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने भी संगठनात्मक तैयारियों की जानकारी ली। बैठक में मतदाता सूची के सत्यापन, नए मतदाताओं से संपर्क और बूथ स्तर पर प्रभावी संवाद को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए।बैठक में तय किया गया कि विधानसभा और मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं की टोलियां गठित कर शिक्षक व स्नातक मतदाताओं के बीच संपर्क अभियान चलाया जाएगा। मतदाता सूची के सत्यापन सहित अन्य तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी करने पर जोर दिया गया। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, जिला पदाधिकारी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।