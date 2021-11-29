Sitapur News: लापता युवक का पेड़ से लटकता मिला शव

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परिजनों के अनुसार विशाल बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे घर से निकले थे। काफी देर तक घर न लौटने पर उनकी तलाश शुरू कर दी गई। आसपास और रिश्तेदारी में पूछताछ करने के बाद भी कोई सुराग न मिलने पर परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को देते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई थी।सोमवार दोपहर करीब चार बजे परिजनों को जानकारी मिली कि गांव के पश्चिम दिशा में स्थित एक बाग में विशाल का शव पेड़ पर बने फंदे से लटक रहा है। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया। सीओ मिश्रिख विशाल गुप्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई तय होगी। (संवाद)