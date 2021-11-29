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क्षेत्रीय लोगों के अनुसार रंजीत का अपनी पत्नी से कई वर्षों से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच एक मुकदमा न्यायालय में भी विचाराधीन था। इसके चलते उनकी पत्नी मायके में रह रही थी। बताया जा रहा है कि रंजीत पिछले कुछ समय से मानसिक उलझन में भी रहते थे। आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक विवाद के चलते उन्होंने यह कदम उठाया होगा। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

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पिसावां। बरंभौला गांव निवासी रंजीत (30) का शव शुक्रवार सुबह घर में फंदे से लटका मिला। परिजनों के अनुसार रंजीत बृहस्पतिवार रात घर की दूसरी मंजिल पर सोने गए थे। शुक्रवार सुबह काफी देर तक नीचे नहीं आने पर परिजन उन्हें देखने के लिए ऊपर पहुंचे। वहां बरामदे में छत के छल्ले से बंधे रस्सी के फंदे पर रंजीत का शव लटका मिला। मृतक के बड़े भाई रजनीश ने पिसावां थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की सूचना दी। सीओ महोली नागेंद्र दुबे ने बताया कि पिसावां पुलिस तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।