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Siddharthnagar News: हादसे में घायल युवक की मौत, अज्ञात चालक पर केस

Mon, 05 Oct 2026 12:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:21 AM IST
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Youth injured in accident dies; case registered against unknown driver.
सिद्धार्थनगर। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के भदांव गांव के पास 19 सितंबर को सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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डुमरियागंज थाना क्षेत्र के धनोहरी गांव निवासी कन्हैया गौतम ने तहरीर में बताया कि उनका भाई शिवबालक (25) 19 सितंबर की रात करीब आठ बजे बाइक से निजी काम से बिस्कोहर गया था। लौटते समय भदांव गांव के सामने बिस्कोहर-इटवा मार्ग पर पिकअप ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में शिवबालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
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उसे सीएचसी इटवा ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल और फिर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इलाज के दौरान 20 सितंबर को उसकी मौत हो गई। सीओ डुमरियागंज बृजेश वर्मा ने बताया कि शनिवार को केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अज्ञात पिकअप चालक की पहचान के लिए मामले की जांच कर रही है।
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