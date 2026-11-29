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खुनुवां। भारत-नेपाल सीमा के खुनुवां बॉर्डर पर धान लदे मालवाहक वाहनों के संचालन को लेकर परिवहन नियमों के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि फिटनेस, रोड टैक्स, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र और परमिट जैसे जरूरी दस्तावेजों की वैधता समाप्त होने के बावजूद वाहन भारतीय सड़कों से नेपाल तक पहुंच रहे हैं। मामले में तीन मालवाहक वाहनों के दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की गई है।एम-परिवहन एप पर उपलब्ध ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार, इन तीन वाहनों के कई जरूरी दस्तावेजों की वैधता समाप्त दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि परिवहन विभाग के अभिलेखों से होनी बाकी है। वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर भी अनियमितता के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि एक वाहन के पीछे नंबर प्लेट नहीं लगी है, जबकि दूसरे पर निर्धारित प्रारूप के बजाय हाथ से नंबर लिखा गया है। इससे वाहनों की पहचान और नियमों के अनुपालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।स्थानीय स्तर पर एक एजेंट की भूमिका को लेकर भी चर्चा है, जो कथित तौर पर धान लदे वाहनों की कस्टम प्रक्रिया पूरी कराकर उन्हें नेपाल भेजता है। हालांकि, एजेंट की भूमिका या किसी विभागीय अधिकारी से मिलीभगत के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कस्टम से माल की निकासी और वाहन के परिवहन दस्तावेजों की वैधता अलग-अलग विषय हैं। ऐसे में दोनों पहलुओं की जांच जरूरी है।शोहरतगढ़-खुनुवां मार्ग से गुजरने वाले भारी मालवाहक वाहनों की जल्द जांच कराई जाएगी। बिना वैध दस्तावेजों के वाहन संचालित होने या परिवहन नियमों का उल्लंघन मिलने पर उन्हें सीज करने सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।- संजय कुमार सिंह, एआरटीओ सिद्धार्थनगर