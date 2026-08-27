Siddharthnagar News: करंट की चपेट में आया युवक, मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 27 Aug 2026 01:31 AM IST
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सिद्धार्थनगर/महदेवा बाजार। मोहाना थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव के टोला सेखुंइया में मंगलवार देर रात इन्वर्टर ठीक करते समय बिजली सप्लाई चालू होने से करंट की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। परिवार के लोगों का रो- रोकर बुरा हाल है।
रामगढ़ गांव के टोला सेखुंइया मोहनलाल (32) पुत्र राजमन घर में लगे इन्वर्टर में कुछ खराबी आने के बाद रात में उसे ठीक कर रहा था। बताया जा रही है कि इसी समय आपूर्ति चालू हो गई और मोहनलाल को करंट का जोरदार झटका लग गया। परिजन कुछ समझ पाते वह गिर गया। इसके बाद अचेत अवस्था में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डाॅक्टर ने जांच कर मृत घोषित कर दिया। संवाद
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रामगढ़ गांव के टोला सेखुंइया मोहनलाल (32) पुत्र राजमन घर में लगे इन्वर्टर में कुछ खराबी आने के बाद रात में उसे ठीक कर रहा था। बताया जा रही है कि इसी समय आपूर्ति चालू हो गई और मोहनलाल को करंट का जोरदार झटका लग गया। परिजन कुछ समझ पाते वह गिर गया। इसके बाद अचेत अवस्था में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डाॅक्टर ने जांच कर मृत घोषित कर दिया। संवाद
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