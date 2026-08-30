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स्वाइन फ्लू : बना स्पेशल वार्ड, जांच मशीन मंगाई

Sun, 30 Aug 2026 12:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 30 Aug 2026 12:57 AM IST
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Siddharthnagar News: Swine Flu Special ward set up, testing machine procured
सिद्धार्थनगर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले और वायरल के प्रकोप को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन अलर्ट हो गया है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को भर्ती करने के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है। इसके साथ ही फ्लू की जांच मशीन और किट भी आ गई है।
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टीका भी आरक्षित कर लिया है, जिससे मरीजों फ्लू की पुष्टि होने के बाद सही से इलाज किया जा सके।
मौसम में बदलाव के साथ ही बुखार, जुकाम के प्रकोप के बीच स्वाइन फ्लू के मामले एकाएक बढ़ने लगे। राजधानी दिल्ली के साथ ही अन्य स्थानों पर इस प्रकार के केस की पुष्टि हो रही है। बढ़ते हुए फ्लू के मामले को देखते हुए शासन भी अलर्ट हो गया है। अस्पतालों में जांच, दवा और बेड की व्यवस्था करने के संबंध में निर्देश जारी हुआ है। इसके बाद सीएचसी, पीएचसी और मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं को मुकम्मल किया जा रहा है। फ्लू को देखते हुए माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में एक वार्ड आरक्षित कर दिया गया है।
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इसके साथ इमरजेंसी में आने वाले बुखार के मरीजों पर नजर रखी जा रही है, उनकी जांच कराई जा रही है। जहां मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, वहां बेहतर देखरेख की जा रही है।
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