स्वाइन फ्लू : बना स्पेशल वार्ड, जांच मशीन मंगाई

विज्ञापन

टीका भी आरक्षित कर लिया है, जिससे मरीजों फ्लू की पुष्टि होने के बाद सही से इलाज किया जा सके।मौसम में बदलाव के साथ ही बुखार, जुकाम के प्रकोप के बीच स्वाइन फ्लू के मामले एकाएक बढ़ने लगे। राजधानी दिल्ली के साथ ही अन्य स्थानों पर इस प्रकार के केस की पुष्टि हो रही है। बढ़ते हुए फ्लू के मामले को देखते हुए शासन भी अलर्ट हो गया है। अस्पतालों में जांच, दवा और बेड की व्यवस्था करने के संबंध में निर्देश जारी हुआ है। इसके बाद सीएचसी, पीएचसी और मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं को मुकम्मल किया जा रहा है। फ्लू को देखते हुए माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में एक वार्ड आरक्षित कर दिया गया है।इसके साथ इमरजेंसी में आने वाले बुखार के मरीजों पर नजर रखी जा रही है, उनकी जांच कराई जा रही है। जहां मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, वहां बेहतर देखरेख की जा रही है।