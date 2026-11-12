Siddharthnagar News: यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर 89 आपत्तियां, जांच रिपोर्ट बोर्ड को भेजी

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जिले में परीक्षा केंद्र बनने के लिए 200 से अधिक विद्यालयों ने आवेदन किया था। 26 अक्तूबर को माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पहली सूची जारी कर 102 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र के रूप में प्रस्तावित किया था। सूची पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए बुधवार तक का समय निर्धारित किया गया था। इस दौरान कुल 89 आपत्तियां प्राप्त हुईं।इनमें 45 विद्यालयों ने स्वयं को परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की है। वहीं, 28 विद्यालयों ने आवंटित केंद्र की दूरी अधिक होने पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा 15 विद्यालयों ने क्षमता से अधिक परीक्षार्थी आवंटित किए जाने की शिकायत की है। एक राजकीय विद्यालय ने परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है।विभाग ने सभी आपत्तियों की जांच कर रिपोर्ट परिषद को भेज दी है। अब दूसरी सूची जारी होने के बाद तहसील स्तर पर गठित टीमें विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों, भवन, कमरों की क्षमता और बोर्ड के निर्धारित मानकों की जांच करेंगी। इसके बाद जांच रिपोर्ट परिषद को भेजी जाएगी। इसी आधार पर अंतिम परीक्षा केंद्र निर्धारित होंगे।जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि 89 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। जांच के बाद रिपोर्ट परिषद को भेज दी गई है। दूसरी सूची जारी होने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।