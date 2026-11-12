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Siddharthnagar News: नेपाल जाने वाले मार्ग पर चला जांच अभियान

Thu, 12 Nov 2026 02:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 12 Nov 2026 02:35 AM IST
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During an inspection, a truck was found to be loaded with goods exceeding its permitted capacity.
शोहरतगढ़। आरटीओ विभाग और खुनुवां पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को बगहवा चौराहे के पास नेपाल जाने वाले मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक-एक वाहन की जांच की गई। ओवरलोड मिलने पर एक ट्रक पर जुर्माना लगाया गया।
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उप संभागीय परिवहन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने ट्रकों पर लदे सामान का वजन जांचा और परिवहन विभाग से संबंधित कागजातों की पड़ताल की। जांच के दौरान एक ट्रक पर निर्धारित क्षमता से अधिक सामान लदा मिला।
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