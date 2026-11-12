Siddharthnagar News: सीमा पर बाइक सवार से यूरिया और गेहूं का बीज बरामद, एक पकड़ा

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एसएसबी के अनुसार, सूचना के आधार पर टीम सीमा स्तंभ संख्या 546 के पास बनकसिया गांव के क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान दो व्यक्ति बाइक पर सामान लादकर भारत की ओर से सीमा पार जाने की कोशिश करते दिखाई दिए। जवानों को देखकर दोनों सामान छोड़कर भागने लगे। टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया।पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम कमलेश चौधरी निवासी शिवालवा भंसर, थाना हातीहवा, जिला कपिलवस्तु (नेपाल) बताया। मौके पर छोड़े गए सामान की तलाशी में एक बोरी यूरिया खाद और छह बोरियों में 220 किलोग्राम गेहूं का बीज मिला। इसके बाद आरोपी और सामान को ककरहवा कस्टम विभाग को सौंप दिया गया।