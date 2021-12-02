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Siddharthnagar News: रिश्तों का कत्ल, स्वार्थ में तबाह हो रहे विश्वास के घराैंदे

Mon, 14 Sep 2026 12:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:02 AM IST
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The murder of relationships; the abodes of trust crumbling under the weight of selfishness.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिद्धार्थनगर। ढेबरुआ थाना क्षेत्र में ई- रिक्शा चालक हत्याकांड में पत्नी के ही साजिशकर्ता होना सामने आया। इस घटना ने रिश्तों और विवाद की नींव को हिला दिया है।
क्योंकि, रिश्ते विश्वास की नींव पर खड़े होते हैं और पति-पत्नी का रिश्ता इसी भरोसे की मजबूत डोर माना जाता है लेकिन बदलते सामाजिक परिवेश में यही भरोसा अब कई बार साजिश का शिकार होता दिखाई दे रहा है।
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जनपद में सामने आए अपराध के कुछ मामलों की पड़ताल करें तो रिश्तों के भीतर छिपी ऐसी कहानियां सामने आती हैं जहां अपनों ने ही अपनों का विश्वास तोड़ा और नजदीकियां धीरे-धीरे खूनी साजिश में बदल गईं। इसमें सबसे बड़ा एक पहलु सामने आया है कि जो भी हत्याएं हुई हैं उसमें महिलाओं ने अपने से कम उम्र के युवा पर भरोसा जतायासमाजशास्त्री इसे बदलता परिवेश बता रहे हैं। सोशल मीडिया को भी इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं।
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इसके अलावा जनपद में कई घटनाएं हो चुकी हैं, जो पारिवारिक रिश्तों को तार- तार करने वाली रही हैं।
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