Siddharthnagar News: राम-केवट संवाद का मंचन देख भाव विभोर हुए दर्शक

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मंचन के दौरान निषादराज और भगवान श्रीराम की आत्मीय मित्रता का प्रसंग दिखाया गया। इसके बाद राम-केवट संवाद का मंचन हुआ। इसमें केवट ने भगवान श्रीराम को गंगा पार कराने से पहले उनके चरण पखारने की इच्छा जताई। केवट की अनूठी भक्ति, समर्पण और प्रभु श्रीराम के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रसंग दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहा।इसके बाद भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचने तक की लीला का मंचन किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान रामलीला स्थल जय श्रीराम के जयकारों से गूंजता रहा। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने रामलीला का आनंद लिया और कलाकारों के अभिनय की सराहना की।इस दौरान डॉ. राम प्रताप चौधरी, रामजीत यादव, प्रदीप चौधरी, उत्तम प्रसाद, अजीत चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।