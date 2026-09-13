Siddharthnagar News: मंडलीय वॉलीबाल प्रतियोगिता में मेजबानी करेगी सिद्धार्थनगर की टीम
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:34 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:34 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बांसी। मंडलीय वॉलीबाल प्रतियोगिता की मेजबानी जनपद सिद्धार्थनगर की टीम करेगी। माध्यमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में सिद्धार्थनगर को मंडलीय वॉलीबाल प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपी गई है। यह जनपद के लिए बड़ी उपलब्धि है।
सोमवार को जनपदीय वॉलीबाल प्रतियोगिता का आयोजन सिद्धार्थ शिक्षा निकेतन की ओर से जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होगी। प्रतियोगिता मंगलवार को होगी। प्रतियोगिता में तीनों जनपद की 14,17 व 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाएं प्रतिभाग करेंगी। यहीं से मंडल की टीम का चयन किया जाएगा। जो 24 सितंबर को प्रयागराज में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। यह जानकारी जिला क्रीड़ा सचिव दौलत बाबू गुप्ता ने दी है।
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बांसी। मंडलीय वॉलीबाल प्रतियोगिता की मेजबानी जनपद सिद्धार्थनगर की टीम करेगी। माध्यमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में सिद्धार्थनगर को मंडलीय वॉलीबाल प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपी गई है। यह जनपद के लिए बड़ी उपलब्धि है।
सोमवार को जनपदीय वॉलीबाल प्रतियोगिता का आयोजन सिद्धार्थ शिक्षा निकेतन की ओर से जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होगी। प्रतियोगिता मंगलवार को होगी। प्रतियोगिता में तीनों जनपद की 14,17 व 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाएं प्रतिभाग करेंगी। यहीं से मंडल की टीम का चयन किया जाएगा। जो 24 सितंबर को प्रयागराज में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। यह जानकारी जिला क्रीड़ा सचिव दौलत बाबू गुप्ता ने दी है।
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